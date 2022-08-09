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Giriş Tarihi: 9.8.2022 17:19 Son Güncelleme: 9.8.2022 18:32

İstanbul Fatih’te dilenci ve hanutçu denetimi

İstanbul’da son günlerde sayısı artan dilenci ve hanutçulara yönelik geniş katılımlı denetim gerçekleştirildi. Turistlerin yoğun olduğu Fatih Sultanahmet Bölgesi'nde gerçekleştirilen denetimle  kucağında bebeğiyle dilenen kadın, hanutçu ve işportacılar gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Fatih’te dilenci ve hanutçu denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde hanutçu, dilenci ve işportacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde turistlerin yoğun olduğu Beyazıt, Sultan Ahmet ve Çemberlitaş bölgelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi. Turistleri rahatsız eden dilenci, hanutçu ve işportacılar takibe alındı.

Denetimler sırasında hanutçuluk yaptığı tespit edilen bir kişi, kendisine işlem yapmak isteyen polislere direndi. Kucağında bebeğiyle dilenen bir kadın ise polisleri görünce olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Polisin durdurması üzerine ağlamaya başlayan kadın dilenci, bebeğini kullanarak duygu sömürüsü yaptı. Polisin işlem yapacağını söyleyen kadın dakikalarca dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Yapılan denetimlerde bin 215 kişinin GBT sorgusu yapılırken 1 aranan şüpheli, 2 pasaportsuz kişi yakalandı.

Polis 14 şüpheliye hanutçuluk, 1 kişiye dilencilik, 4 kişiye ise çevreye rahatsızlık vermek suçundan işlem yaptı.

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İstanbul Fatih’te dilenci ve hanutçu denetimi
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