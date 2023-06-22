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Giriş Tarihi: 22.6.2023 21:53

İstanbul genelinde 'huzur uygulaması' gerçekleştirildi

İstanbul'daki birçok noktada, "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı. Ekipler sürücü ve yolcuların GBT kontrollerini gerçekleştirdi.

AA
İstanbul genelinde ’huzur uygulaması’ gerçekleştirildi

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Taksim Meydanı ve diğer uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Denetimlerde, pasaportunu yanında bulundurmayan Azerbaycan vatandaşı kadın sürücüye 1647 lira ceza kesildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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İstanbul genelinde 'huzur uygulaması' gerçekleştirildi
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