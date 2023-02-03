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Giriş Tarihi: 3.2.2023 22:35

İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

AA
İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede farklı noktalarda asayiş uygulaması yapıldı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verirken, Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğünden kalkan botla da Boğaz'da denetim yapıldı.

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İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı
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