Haberler Yaşam Haberleri İstanbul göç değerlendirme toplantısında yeni kararlar alındı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 15:36 Son Güncelleme: 7.10.2022 16:06

İstanbul göç değerlendirme toplantısında yeni kararlar alındı

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nda yeni kararlar alındığını  İstanbul’da 10 ilçenin bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalı olduğunu açıkladı. Soylu daha önce yabancı kaydı kapatılan Esenyurt ve Fatih'le beraber Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığını, artık bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacağını duyurdu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul göç değerlendirme toplantısında yeni kararlar alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nda yeni kararlar alındığını açıkladı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu toplantıda alınan karara göre Esenyurt ve Fatih tüm yabancı oturumuna kapalıydı. Bu toplantıda alınan karar gereği Göçme mücadele kapsamında bu iki ilçeye dahil olarak üçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro konusunda düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için bu rakamlara dikkat! İşte 'FARK' formülüyle net-brüt asgari ücret zammı tabloları
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
İşte Anayasa'daki o değişiklik! Pazartesi Başkan Erdoğan'a sunulacak
Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bu gece mi? 7 Ekim 2022 Bugün kandil mi, ne kandili? Diyanet takvimi ile Mevlit Kandili tarihi belli oldu!
Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul göç değerlendirme toplantısında yeni kararlar alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA