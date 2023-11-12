İstanbul Güngören’de acı olay: 1 ölü 5 yaralı var!

Kazanın görgü tanığı Rıdvan Elinç, "Şiddetli bir ses gelince buraya koştuk. Araçlarda yaralılar vardı. Bazı arkadaşlar yaralılara müdahale etti. Öndeki araç yanıyordu, biz de yangın söndürme tüpleri ile gelip söndürdük. Sonrasında zaten 112'yi aradım. Beyaz aracın şoförünün durumu çok ağırdı. Sanırım bacağı dizinden kırılmıştı. Bilinci yerinde değildi, zaten ambulansa alırken kalp masajı yapılıyordu" dedi.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan sürücünün, hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.