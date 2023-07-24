Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Hairline Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Şener: Bayramlarda saç ekimi için yurtdışından büyük rezervasyonlar alınıyor
Giriş Tarihi: 24.7.2023 10:16 Son Güncelleme: 24.7.2023 10:16

İstanbul Hairline Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Şener: Bayramlarda saç ekimi için yurtdışından büyük rezervasyonlar alınıyor

Saç ekimi konusunda Türkiye’nin önde gelen kliniklerinden biri olan İstanbul Hairline, yurtdışından gelen yoğun taleplerle karşılaşıyor.

İstanbul Hairline Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Şener: Bayramlarda saç ekimi için yurtdışından büyük rezervasyonlar alınıyor

İstanbul Hairline Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Şener, bayram dönemlerinde saç ekimi için Türkiye'ye yurtdışından büyük rezervasyonların yapıldığını açıkladı. Saç kaybı sorunuyla mücadele eden insanların, özgüvenlerini geri kazanmak için Türkiye'yi tercih ettiklerini belirten Şener, İstanbul Hairline'ın uluslararası bir saç ekimi merkezi haline geldiğini vurguladı.

Gülşen Şener, bayramlarda Türkiye'ye yoğun bir saç ekimi talebinin olduğunu söyleyerek, "Saç kaybı yaşayan insanlar, bayram tatillerini fırsat bilerek Türkiye'ye gelerek saç ekimi işlemlerini yaptırmak istiyorlar. Bu dönemde yurtdışından büyük rezervasyonlar alıyoruz ve birçok hasta, Türkiye'nin uzman doktorlarına güveniyor" dedi.

İstanbul Hairline'ın sadece Avrupa ülkelerinden değil, ABD, BAE, Katar başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından da hastaları olduğunu belirten Şener, Türkiye'nin saç ekimi konusunda üstün bir konuma sahip olduğunu ve bu alanda uzman doktorlara sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, kaliteli hizmetleri, son teknoloji kullanımı ve uygun fiyatlarıyla birçok yabancı hastanın tercih ettiği bir merkez haline geldiğini belirten Şener, İstanbul Hairline olarak bu taleplere karşılık vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Saç ekimi işleminin sadece estetik bir uygulama olmadığını vurgulayan Gülşen Şener, "Saç ekimi, insanların özgüvenlerini yeniden kazanmalarını sağlayan önemli bir adımdır. Bu nedenle, birçok insan yurtdışından Türkiye'ye gelerek saç ekimi işlemlerini yaptırmak istiyor. İstanbul Hairline olarak, kaliteli hizmet anlayışımızla bu taleplere yanıt vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlandır"

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İstanbul Hairline Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Şener: Bayramlarda saç ekimi için yurtdışından büyük rezervasyonlar alınıyor
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