İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde 14 bin 820 adli işlem yapıldı

Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet veren adliye ile birlikte adliye hizmet birimlerinin belli bir saatten sonra hizmet vermemesi nedeniyle yaşanan gözaltıların da önüne geçildi.



Yılda milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede, savcılık 10 Şubat 2020, 21 ve 22. Asliye Ceza Mahkemeleri ise 24 Temmuz 2020'den bu yana faaliyet gösteriyor.



Mahkemelerde, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor.

Ayrıca havalimanında meydana gelen olaylara seri biçimde müdahale edilmesi ve delillerin toplanması, mağdurların şikayetinin hemen alınması imkanı sağlanıyor. Bu işlemlerin havalimanında yapılmasıyla yolcular, zaman kaybı yaşamıyor ve uçaklarını kaçırmıyor.



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA AÇILACAK



Hizmetin verilmeye başlandığı 10 Şubat 2020'den itibaren İstanbul Havalimanı'nda toplam 14 bin 820 işlem gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamanın diğer havalimanlarına da kurulması için Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. Özellikle yurt dışına çıkışlarının yoğun olduğu diğer havaalanlarında da bu uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde yurt dışına çıkışların yoğun olduğu diğer havalimanlarında da bu uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayarak, "2022 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir adliye kuracağız" bilgisini paylaşmıştı.