Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde 14 bin 820 adli işlem yapıldı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:55 Son Güncelleme: 5.1.2022 11:57

İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde 14 bin 820 adli işlem yapıldı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde 14 bin 820 adli işlem yapıldı

Adalet Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflerden biri olarak yolcuların seyahatleri sırasında karşılaştıkları yargısal sorunların daha hızlı çözümü için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne bağlı olarak hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde bugüne kadar 14 bin 820 adli işlem yapılarak vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçildi.

Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet veren adliye ile birlikte adliye hizmet birimlerinin belli bir saatten sonra hizmet vermemesi nedeniyle yaşanan gözaltıların da önüne geçildi.

Yılda milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede, savcılık 10 Şubat 2020, 21 ve 22. Asliye Ceza Mahkemeleri ise 24 Temmuz 2020'den bu yana faaliyet gösteriyor.

Mahkemelerde, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor.
Ayrıca havalimanında meydana gelen olaylara seri biçimde müdahale edilmesi ve delillerin toplanması, mağdurların şikayetinin hemen alınması imkanı sağlanıyor. Bu işlemlerin havalimanında yapılmasıyla yolcular, zaman kaybı yaşamıyor ve uçaklarını kaçırmıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA AÇILACAK

Hizmetin verilmeye başlandığı 10 Şubat 2020'den itibaren İstanbul Havalimanı'nda toplam 14 bin 820 işlem gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamanın diğer havalimanlarına da kurulması için Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. Özellikle yurt dışına çıkışlarının yoğun olduğu diğer havaalanlarında da bu uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde yurt dışına çıkışların yoğun olduğu diğer havalimanlarında da bu uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayarak, "2022 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir adliye kuracağız" bilgisini paylaşmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek
Sapık öğretmen! Özel derste çocuklara taciz dehşete düşürdü
İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı
On binlerce gence yeni iş kapısı: İşletmelere faizsiz, teminatsız destek verilecek!
Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde 14 bin 820 adli işlem yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA