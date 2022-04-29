İstanbul Havalimanı’na bugün 193 bin yolcu bekleniyor

Ama çok ciddi yoğunluk var. Malum Karadeniz sis var memlekette, uçaklar da iptal oldu. Herkesin bayramını kutluyoruz" diye konuştu. Yolculardan Adil Yurtsever ise, "Arnavutluk'tan geliyorum. Bayram ziyareti için büyüklerimizi yanına Tokat'a gidiyorum. Tokat Havalimanı yeni açıldı orada yoğunluk olduğundan dolayı, uçuşlar dolu. Ben şimdi Ankara'ya gideceğim, oradan da tekrar Tokat'a ulaşmaya çalışacağım. Son zamana bıraktığım için bilet bulamadım. Herkese sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim" dedi.