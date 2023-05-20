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Giriş Tarihi: 20.5.2023 15:23 Son Güncelleme: 20.5.2023 17:07

İstanbul Havalimanı'nda 2.tur seçim için oy verme işlemi başladı

Türkiye genelinde Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya başladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Havalimanı’nda 2.tur seçim için oy verme işlemi başladı

28 mayıs tarihinde İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde 6'sı geliş, 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandık konuldu.

Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

3 MİLYON 423 BİN 759 KAYITLI YURT DIŞI SEÇMEN OY KULLANABİLECEK

Öte yandan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.

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İstanbul Havalimanı'nda 2.tur seçim için oy verme işlemi başladı
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