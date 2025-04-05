İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri'nin İstanbul Havalimanı-Kargo- Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455.2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı mücadelesi, kaçakçılıkla mücadelede bir kez daha büyük bir başarıya imza atılmasını sağladı. Yapılan teknik analiz ve hedefleme çalışmalarının ardından, yurtdışı menşeli ve ülkemizden transit olarak geçecek bir kargo gönderisi detaylı incelemeye alındı. Uyuşturucu kaçakçılarının; 455.2 kilo ağırlığında kokain için hazırlanan 40 kutudan oluşan kargoya Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerince el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi.