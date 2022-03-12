İstanbul Havalimanı’nda 591 uçuştan 522’si sorunsuz gerçekleştirildi

DHMİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "12 Mart Cumartesi saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'si alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleşmiştir." denildi.

Hava koşullarının seyrine göre alınacak Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda, yine yolcu mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde operasyonlara devam edileceği belirtilen açıklamada, "Yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketinin paylaşım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.