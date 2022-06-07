İstanbul Havalimanı’nda duygusal anlar... İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan'ın alınan önlemlerle bu yıl yeniden hac ibadetini yapılmasına izin verileceğini duyurmasının ardından hac kafilelerinin kutsal topraklara yolculuğu başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden 286 kişilik hac kafilesi törenle uğurlandı.
Giden Terminalinde düzenlenen törende konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, hacı adaylarını tebrik ederken, uzun yıllardır hac farizasını bekleyen ve yakınları tarafından uğurlanan hacı adayları ise duygulu anlar yaşadı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA görevlileri tarafından çiçeklerle uğurlanan hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı.
Salgın başlamadan önce 12 yıl bekledikten sonra babasına hac kurasının çıktığını ifade eten Celalettin Yüce "80 yaşındaydı. 'Ben gidemem Celalettin'i göndereceğim' dedi. Söyleyene değil söyletene bak' diye komşum söylemişti o zaman. Babam o lafı söyledi ama biz onu yaparsın diye ikna ettik. Sonra yürüyüşle başladık. 80 yaşında KOAH hastası. İlk covid hastalarındandı. 12 yıl sonra hac çıktı. Sevinirken covid ülkemizde ilk görüldü. İkinci haftasında annem, babam ve abim coviden hastaneye yattı. 45 gün içinde üçünü de kaybettik. Derin acılar yaşadık. Ülkede yaşadı. Dünyada yaşadı. Ondan sonra Kartal Müftülüğü' ne dilekçe verdik. Onların haccını dilekçe ile biz devraldık Diyanet İşleri Başkanlığı onayladı. Annemizin babamızın yerine onların haccını yapmak üzere kutsal topraklara gidiyoruz. Çok duyguluyuz. Mutluyuz Heyecanlıyız . Tarifi çok güç. Özellikle kayıplarımızdan dolayı"diye konuştu.
BİZİM HEYACANIMIZ DAHA BİR BAŞKA
Abla Hülya Basmaz ise "Herkes çok duygulu ancak biz daha çok heyecanlıyız. En sevdiğimiz insanların vazifesini yerine getirmeye çalışacağız. Çıktı çıkalı ağlamakta sevinmekten.. Acayip duygular içindeyiz. Herkese sağlık diliyoruz "dedi.
35 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM
Eşi Hüseyin Gül ile birlikte kutsal topraklara giden Ayfer Gül de koronavirüs nedeniyle 35 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hac görevini yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek " Bir yıl önce covidden 35 gün entübe oldum. Ondan sonra nefes borumdan ameliyat oldum. Çok sıkıntılı süreçler geçirdim. 3 gün önce de kızım nişanlandı. Rabbim 3 gün arayla bu mutluluğu nasip etti. Rabbim inşallah layıkıyla hac vazifemizi yerine getirmeyi nasip etsin. 10 yıl önce yazılmıştım. Pandemi nedeniyle ertelenmişti" dedi.
DÖNÜŞLER 14 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Salgın nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene Türkiye'den 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek.
Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.Sadece 65 yaşın altındakiler gidebilecek. Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gidebileceği hac ziyareti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.