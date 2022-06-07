İstanbul Havalimanı’nda duygusal anlar... İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Salgın başlamadan önce 12 yıl bekledikten sonra babasına hac kurasının çıktığını ifade eten Celalettin Yüce "80 yaşındaydı. 'Ben gidemem Celalettin'i göndereceğim' dedi. Söyleyene değil söyletene bak' diye komşum söylemişti o zaman. Babam o lafı söyledi ama biz onu yaparsın diye ikna ettik. Sonra yürüyüşle başladık. 80 yaşında KOAH hastası. İlk covid hastalarındandı. 12 yıl sonra hac çıktı. Sevinirken covid ülkemizde ilk görüldü. İkinci haftasında annem, babam ve abim coviden hastaneye yattı. 45 gün içinde üçünü de kaybettik. Derin acılar yaşadık. Ülkede yaşadı. Dünyada yaşadı. Ondan sonra Kartal Müftülüğü' ne dilekçe verdik. Onların haccını dilekçe ile biz devraldık Diyanet İşleri Başkanlığı onayladı. Annemizin babamızın yerine onların haccını yapmak üzere kutsal topraklara gidiyoruz. Çok duyguluyuz. Mutluyuz Heyecanlıyız . Tarifi çok güç. Özellikle kayıplarımızdan dolayı"diye konuştu.