İstanbul Havalimanı’nda gerçeği aratmayan tatbikat

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA' nın apronda gerçekleştirdiği acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimleri ile birlikte kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, senaryo gereği piste iniş yaparken iniş takımları kırılan ve sol motorunun yerine çarpması soncu yangın çıkan Airbus 321 tipi uçağa müdahale edildi.
Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasıyla harekete geçen ARFF ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereğince havalimanlarının hazırlaması zorunlu olan acil durum planları çerçevesinde planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacıyla 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar, yılda bir dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenleniyor.