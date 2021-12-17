İstanbul Havalimanı’nda gerçeği aratmayan tatbikat

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereğince havalimanlarının hazırlaması zorunlu olan acil durum planları çerçevesinde planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacıyla 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar, yılda bir dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenleniyor.