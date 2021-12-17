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Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:40 Son Güncelleme: 17.12.2021 10:45

İstanbul Havalimanı’nda gerçeği aratmayan tatbikat

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nda gerçeği aratmayan tatbikat

İstanbul Havalimanı’nda  gerçekleştirilen acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği motorunda yangın çıkan uçağa müdahale  ARFF ekipleri göreve 7/24 hazır olduklarını da göstermiş oldular.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA' nın apronda gerçekleştirdiği acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimleri ile birlikte kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, senaryo gereği piste iniş yaparken iniş takımları kırılan ve sol motorunun yerine çarpması soncu yangın çıkan Airbus 321 tipi uçağa müdahale edildi.



Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasıyla harekete geçen ARFF ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı.

65 ARFF personeli, 35 sağlık personeli, 55 yaralı yolcunun yanı sıra AFAD, UMKE ve diğer destek ekipleriyle birlikte yaklaşık 200 kişinin katıldığı tatbikatta ekipler 7/24 göreve hazır olduklarını da göstermiş oldular.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereğince havalimanlarının hazırlaması zorunlu olan acil durum planları çerçevesinde planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacıyla 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar, yılda bir dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenleniyor.

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İstanbul Havalimanı’nda gerçeği aratmayan tatbikat
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