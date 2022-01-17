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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:10 Son Güncelleme: 17.1.2022 11:37

İstanbul Havalimanı’nda ilaç operasyonu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nda ilaç operasyonu

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri  Türkiye’den iki farklı operasyonda Rusya ve Libya’ya kaçak olarak götürülmek istenen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan 7 bin kutu ilaç ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin 28 Aralık 2021 tarihinde yaptığı çalışmalarda ilaç simsarlığı yaptığından şüphelendiği İbrahim K., ve Rusya vatandaşı Arslanali K.,'nin bagaj emanet bölümünden 2 adet çanta aldıktan sonra bir araçla havalimanı çıkış yönüne doğru hareket ettiklerini tespit etti.



EL KAİDE BAĞLANTISI

Bunun üzerine araç durduran polis ekipleri çantalar açtırıldığında içerisinde çok sayıda farklı markalarda iilaçlar olduğu tespit etti.Yapılan incelemede ilaçların faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı belirleyen ekipler, İbrahim K.,'nın 2015 yılında El-Kaide terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı tespit etti

İstanbul Havalimanı’nda ilaç operasyonu! Değeri 1 milyon dolar | Video

İkinci operasyonda ile Libya'ya gitmek için beraberindeki kaçak ilaçlarla terminale gelen Libyalı A.A M., aynı şekilde göz altına alındı

İLAÇLARA EL KONULDU

Yapılan işlemlerin arından adliyeye sevk edilen üç kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken kanser grip diyabet ilaçlarının da aralarında bulunduğu 7 bin kutu ilaca el konuldu

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İstanbul Havalimanı’nda ilaç operasyonu
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