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Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:08

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu! 1 milyon liralık ilaç...

DHA
İstanbul Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu! 1 milyon liralık ilaç...

İstanbul Havalimanı'nda Libya ve Rusya'ya kaçak olarak götürülmek istenen ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olmadığı belirtilen 1 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.

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İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu! 1 milyon liralık ilaç...
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