İstanbul Havalimanı’nda operasyon kesintisiz devam ediyor

Kar yağışı başlamadan önce apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda toplam 500 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 180 araçla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA' dan yapılan açıklamada; operasyonun kesintisiz devam ettiği kaydedilirken, 300 personel,130 kar temizleme aracı ve ekipmanının hava tarafında, 200 personel ve 50 aracın ise kara tarafında 24 saat boyunca görev yaptığı belirtildi.