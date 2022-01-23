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Giriş Tarihi: 23.1.2022 11:17 Son Güncelleme: 23.1.2022 11:22

İstanbul Havalimanı’nda operasyon kesintisiz devam ediyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nda operasyon kesintisiz devam ediyor

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, hava trafiğinin aksamaması için İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediliyor.

Kar yağışı başlamadan önce apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda toplam 500 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 180 araçla çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA' dan yapılan açıklamada; operasyonun kesintisiz devam ettiği kaydedilirken, 300 personel,130 kar temizleme aracı ve ekipmanının hava tarafında, 200 personel ve 50 aracın ise kara tarafında 24 saat boyunca görev yaptığı belirtildi.

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İstanbul Havalimanı’nda operasyon kesintisiz devam ediyor
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