İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu

İslam dünyası için son derece önemli olan Ramazan'ın ruhunu ve kültürel renklerini farklı coğrafyalardan ağırladığı yolculara anlatabilmek ve yaşatabilmek için özel olarak hazırlanan İstanbul Havalimanı, bu aya özel bir dizi kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Terminalin giden yolcu katında çocuklar için 'Dönme Dolap' ve 'Atlı Karınca' nın yer aldığı özel bir oyun alanı oluşturulurken, çeşitli noktalarda ise ney ve kanun dinletileri ile yolculara keyifli anlar yaşatılıyor.

Ayrıca Karagöz ve Hacivat gösterileri, Kavuklu ile Pişekâr, gölge, kukla, meddah oyunlarının sergilendiği terminalde, pamuk şeker, şerbet ve macun gibi ikramlarla uçuşu olan yolcular geleneksel Ramazan etkinlikleri ile Ramazan'ı doyasıya yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki geleneksel etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.