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Giriş Tarihi: 8.4.2022 16:20 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:30

İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan ayı boyunca eski eski Ramazanları yaşatacak  bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

İslam dünyası için son derece önemli olan Ramazan'ın ruhunu ve kültürel renklerini farklı coğrafyalardan ağırladığı yolculara anlatabilmek ve yaşatabilmek için özel olarak hazırlanan İstanbul Havalimanı, bu aya özel bir dizi kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Terminalin giden yolcu katında çocuklar için 'Dönme Dolap' ve 'Atlı Karınca' nın yer aldığı özel bir oyun alanı oluşturulurken, çeşitli noktalarda ise ney ve kanun dinletileri ile yolculara keyifli anlar yaşatılıyor.

Ayrıca Karagöz ve Hacivat gösterileri, Kavuklu ile Pişekâr, gölge, kukla, meddah oyunlarının sergilendiği terminalde, pamuk şeker, şerbet ve macun gibi ikramlarla uçuşu olan yolcular geleneksel Ramazan etkinlikleri ile Ramazan'ı doyasıya yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki geleneksel etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

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İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu
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