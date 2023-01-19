İstanbul Havalimanı’nda sergilendi! Piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira...

7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Diğer denetimlerde ise 1 milyon lira değerinde 2 bin kutu cinsel uyarıcı hap, 210 bin lira değerinde 3 kilogram safran, piyasa değeri 40 bin lira olan bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda, yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı.