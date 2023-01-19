İstanbul Havalimanı’nda sergilendi! Piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira...

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bu yana ele geçirdikleri çok sayıda cep telefonu, ilaç, cinsel güç artırıcı hap, safran bitkisi ile tütün ürününü Şube Müdürlüğü binasında sergiledi.
160 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Polisler, dış hatlar geliş terminali katının gümrüklü alan çıkışında ve yurt dışına gidecek yolculara yönelik yaptıkları denetimlerde üç kişinin valizinde arama yaptı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan değişik markalara ait 160 cep telefonu ele geçirildi.