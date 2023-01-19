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Giriş Tarihi: 19.1.2023 11:07

İstanbul Havalimanı'nda sergilendi! Piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira...

İstanbul Havalimanı'nda; yıl başından bu yana ele geçirdikleri çok sayıda cep telefonu, ilaç, cinsel güç artırıcı hap, safran bitkisi ile tütün ürününü Şube Müdürlüğü binasında sergilendi.

DHA
İstanbul Havalimanı’nda sergilendi! Piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira...

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bu yana ele geçirdikleri çok sayıda cep telefonu, ilaç, cinsel güç artırıcı hap, safran bitkisi ile tütün ürününü Şube Müdürlüğü binasında sergiledi.

160 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Polisler, dış hatlar geliş terminali katının gümrüklü alan çıkışında ve yurt dışına gidecek yolculara yönelik yaptıkları denetimlerde üç kişinin valizinde arama yaptı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan değişik markalara ait 160 cep telefonu ele geçirildi.

7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Diğer denetimlerde ise 1 milyon lira değerinde 2 bin kutu cinsel uyarıcı hap, 210 bin lira değerinde 3 kilogram safran, piyasa değeri 40 bin lira olan bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda, yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

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İstanbul Havalimanı'nda sergilendi! Piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira...
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