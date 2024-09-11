İstanbul Havalimanında yolcu paylaşımı kavgası: İki grup arasındaki tartışma cinayetle bitti!

Bu kadar da olmaz dedirten olay Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden kavga çıktı. İki grubun üyeleri durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için olay yerinde bir araya geldi. Ancak tartışma karşılıklı silahların çekilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.