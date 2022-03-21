İstanbul Havalimanı’nda ‘Yutucu Kurye’ operasyonu! 7 kuryede 11 kilo 180 gram kokain çıktı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı.
Yapılan çalışma sonucunda Etiyopya'dan İstanbul'a gelecek olan uçaklarda seyahat eden Tanzanya uyruklu bazı yolcuların 'yutucu' olarak tabir edilen uyuşturucu kuryesi olabileceği değerlendirilerek takibe alındı.
Geçekleştirilen ilk operasyonda, Hava Takip Sistemi'nden izlenen uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı. NARKOKİM ekiplerince takibe alınan 6 kişinin şüpheli hareketleri, uyuşturucu kuryesi olabilecekleri düşüncesini arttırdı.
Bunun üzerine görevli ekipler tarafından şüpheli olduğu düşünülen 6 yolcu, İstanbul Havalimanı'nda yer alan yutucu tespit cihazı ile gerekli kontrollerden geçirildi. Yapılan ön kontrollerde yolcuların midelerinde normal dışı bazı materyaller olduğu tespit edildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince savcılık talimatı doğrultusunda detaylı bilgisayar tomografi çekilmesi için sağlık kuruluşuna götürülen 6 yolcunun yapılan tarama ve muayenelerinde 761 adet ve toplam ağırlığı 10 kilo 420 gram kokain tespit edildi.
İKİNCİ OPERASYON
İkinci operasyonda ise başka bir yolcunun da yutucu kurye olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli kişiyi takibe aldı. Bahse konu yolcuda, yutucu tespit cihazı ve akabinde sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda 48 adet kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi.Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan kişileri Türkiye'de karşılayacak olan Nijerya uyruklu kişiyi de tespit edildi. Şahıs kaldığı otelde gözaltına alındı.
SEKİZ KİŞİ TUTUKLANDI
Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 11 kilo 180 gram kokain ele geçirilirken biri organizatör, yedisi kurye olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı. 8 Kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.