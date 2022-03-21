İstanbul Havalimanı’nda ‘Yutucu Kurye’ operasyonu! 7 kuryede 11 kilo 180 gram kokain çıktı

İKİNCİ OPERASYON

İkinci operasyonda ise başka bir yolcunun da yutucu kurye olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli kişiyi takibe aldı. Bahse konu yolcuda, yutucu tespit cihazı ve akabinde sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda 48 adet kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi.Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan kişileri Türkiye'de karşılayacak olan Nijerya uyruklu kişiyi de tespit edildi. Şahıs kaldığı otelde gözaltına alındı.

SEKİZ KİŞİ TUTUKLANDI

Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 11 kilo 180 gram kokain ele geçirilirken biri organizatör, yedisi kurye olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı. 8 Kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.