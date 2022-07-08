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Giriş Tarihi: 8.7.2022 15:10 Son Güncelleme: 8.7.2022 15:23

İstanbul Havalimanı’nda zamana karşı yarış

Fransa’ya gitmek İstanbul Havalimanı’na gelen Gamze Öztürk’ün bindiği taksinin bagaj kapağı açılmayınca yolcunun uçağını kaçırmaması için harekete geçen havalimanı çalışanları bavulları koltuğu sökerek dışarı çıkardı. Uçağını kaçırma endişesi yaşayan Öztürk, koltuğun sökülmesi ile rahat bir nefes alırken taksici ise sanayiinin yolunu tuttu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’nda zamana karşı yarış

Fransa'nın Nice şehrine gitmek için bugün öğlen saatlerinde Şişli'den taksiye binerek İstanbul Havalimanı'na gelen Gamze Öztürk, taksiden ineceği sırada beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Öztürk'ün bavullarının bulunduğu taksinin bagajı açılmayınca taksi şoförü havalimanı çalışanlarından yardım istedi. Büyük uğraşlara rağmen bagaj bir türlü açılamayınca son çare olarak taksinin arka koltuğu sökülmesine karar verildi. Koltuk sökülerek yolcunun bagajları dışarı çıkarıldı.

UÇAĞINI KAÇIRMA ENDİŞESİ YAŞADI

Bu sırada uçağını kaçırma endişesi yaşayan ve koltuğun sökülmesi ile rahat bin nefes alan Öztürk "Bayağı endişelendim. Bavullarım içeride kaldı. Buradakilerin yardımıyla sağ olsunlar, valizlerimi aldım ve uçağıma yetişmeye çalışacağım. Bayağı uğraştılar. Bayram yoğunluğu var. Pasaport kontrolünden geçeceğim. Umarım yetişirim şimdi. Koşa koşa gideceğim" diyerek terminale giriş yaptı.

İLK DEFA BÖYLE BİR TALİHSİZLİK YAŞADIM

Taksi şoförü Mirza Barışer ise ilk defa başına böyle bir talihsizlik geldiğini belirterek "Polis arkadaşlar ve diğer arkadaşlar yardımcı oldular. Hallettik. Yolcunun valizlerini teslim ettik. Problem çözüldü şu an Koltukları sökmek zorunda kaldık. Çok uğraştık bagajdan açılmadı. Mekanizma sanırım bozulmuş. Bizde koltukları sökmek zorunda kaldık. Buradan direk sanayiye gideceğiz. Tamir ettireceğiz. Hepsini yerli yerine takacağız. Şimdi bayram arifesinde işimizi bırakıp bununla uğraşacağız. Hayırlısı olsun daha kötüsü olmasın" diye konuştu.

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İstanbul Havalimanı’nda zamana karşı yarış
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