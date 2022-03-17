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Giriş Tarihi: 17.3.2022 13:49

İstanbul için kar alarmı! Vali Ali Yerlikaya: Yoğun kar yağışı için hazırlıklarımızı yaptık

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul için kar alarmı! Vali Ali Yerlikaya: Yoğun kar yağışı için hazırlıklarımızı yaptık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleşen ‘Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı’nda, İstanbul’daki karla mücadele çalışmaları ile beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler ele alındı.

AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul'da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı, Vali Yerlikaya'nın açılış konuşması ile başladı.

SAĞANAK YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Karla mücadele kapsamında 8-12 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalara değinen Vali Yerlikaya, "Meteorolojinin uyarıları ışığında Valilik olarak idari tedbirlerimizi aldık ve İstanbullularla paylaştık. Yapılan ikinci uyarıda sağanak yoğun kar beklendiğini belirttiler. Tahminler uyarınca biz de hazırlıklarımızı yaptık." diyerek çalışmaların önemini vurguladı.

Vali Yerlikaya, "4 günlük büyük karla mücadeleyle ilgili çalışmalarımızda bu şehrin Valisi olarak öncelikle İstanbullu hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tecrübelerimizden yola çıkarak hava koşullarının çok öncesinden hemşehrilerimize kurallara uymayla ilgili uyarılarda bulunduk. Karla mücadeledeki en önemli hazırlığı trafikle ilgili yaptık. Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayın, çıkmanız gerekiyorsa toplu ulaşımı kullanın dedik. Belediyenin trafik yoğunluğu haritasının yemyeşil olduğunu gördük. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, karla mücadele çalışmalarında görev alan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu işleticileri, İBB, AKOM, 39 ilçe belediyeleri, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Kızılay ve AFAD ve bütün kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili olarak; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve İstanbul AFAD temsilcileri tarafından değerlendirme ve sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı, yapılan istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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İstanbul için kar alarmı! Vali Ali Yerlikaya: Yoğun kar yağışı için hazırlıklarımızı yaptık
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