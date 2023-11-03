İstanbul için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya kesiminde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

LODOSLA BİRLİKTE SICAKLIK YÜKSELECEK

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)nin meteorolojik değerlendirmesine göre lodos Cuma günü (bugün) kuvvetlenerek etkisini artıracak. Etkili lodosla birlikte sıcaklıkların 23 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

LODOS ETKİSİNİ ARTTIRACAK FIRTINA VE SAĞNAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, "Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor. Sistemin Pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.