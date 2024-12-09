İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız görev aşkıyla sahaya indi

17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ'ye karşı kararlılıkla mücadele veren isimler arasında olan, İstihbarat Başkanlığı başta olmak üzere çok sayıda birimde başarıyla görev yaptıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanan Selami Yıldız, İstanbul mesaisine sahada başladı.

"Terör örgütlerine, suç örgütlerine ve zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadele vereceğiz" açıklamasıyla birlikte sahaya inen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta gerçekleştirilen Asayiş Uygulaması'na katıldı ve uygulamayı birebir takip etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç unsurları ile mücadele amacıyla yapılan denetim ve uygulamalarda sorumlu personellerinden bilgi aldı ve suçların faillerinin tespiti için yapılan çalışmaları takip etti.

DERBİ TEDBİRLERİNİ DENETLEDİ

Sultangazi İlçesi'nde suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" da Selami Yıldız tarafından birebir yönetildi. Uygulamayı yerinde denetleyen Selami Yıldız, Gazi Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Göreve hızlı, görev aşkı ve kararlılıkla başlayan Selami Yıldız, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaralanan Polis Memuru Nusret Yıldırım'ı da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Beşiktaş Park Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ve stat ile stat çevresinde alınan tedbirleri de birebir takip ederek denetledi.