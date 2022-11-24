İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ’Öğretmenler Günü’ programı

"PUSULA YANLIŞI GÖSTERİRSE DOĞRUYU BULAMAYIZ"

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ile Gaziantep'de Suriye'den PYD tarafından fırlatılan roketlerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ı yad ederek rahmet diledi. Yerlikaya, "Asıl gayemiz, evlatlarımızın iyi birer insan olarak yetişmelerini sağlamak. Biliyoruz ki; iyi insan olmadan;başarılı bir mühendis, başarılı bir doktor, başarılı bir girişimci, ya da başarılı bir hukukçu olmanın imkânı yok. Biliyoruz ki, iyi insan olmadan; yapılan yatırımlar, verilen emekler, gösterilen çabalar boşuna. Biliyoruz ki; ancak siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde evlatlarımızı doğrularla ihyâ, yeniliklerle inşa edebiliriz. Emek ve fedakârlıklarınızla nesillerimizi geleceğe hazırlayabiliriz. İnanıyorum ki, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında, dün olduğu gibi bugün de yarın da, iyi insan olacak evlatlarımız sizlerin ellerinde yetişecekler. Çünkü pusula yanlış yönü gösterirse, doğru yolu bulmamızın imkânı yok ki" dedi.