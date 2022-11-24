İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ’Öğretmenler Günü’ programı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Ataşehir Zübeyde Öğretmenevi'nde program düzenledi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile emekli ve görevde bulunan öğretmenler katıldı.
"İLİM YOLUNDA OLMAK MUTLULUK VESİLESİ"
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan emekli öğretmen Meral Kurulay, "Sermayesi ve malzemesi insan ve özellikle de masum yavrular olan başka bir meslek var mıdır? Öğretmenlik heyecanla, azimle, sabırla, ilmek ilmek işlenen bir kaneviçe gibidir. Yolun sonuna gelmeden emeğinizin karşılığını tam göremezsiniz. Ancak her inanç sisteminde kutsal kabul edilen ilim yolunda olmak, o yola yön veriyor olmak ayrı bir mutluluk vesilesidir" dedi.
"ÖĞRETMEN RUHLARA MİMARLIK YAPANDIR"
Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Mesleğine gönülden bağlı, hiç bitmeyen öğrenme ve öğretme yolculuğunda elinden gelen tüm gayreti gösteren, siz öğretmenlerimizle bugünü birlikte kutlamanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyim. Öğretmen sadece bilgiyi aktaran değil, ruhlara mimarlık yapandır, öğrencilerine kitaptan daha fazlasını verendir. Sadece bilgiyi aktararak öğrencilerinize bir ruh aşılayamaz ve inandıkları değerlerle ilgili onlarda bir yangın başlatamazsınız" diye konuştu.
"PUSULA YANLIŞI GÖSTERİRSE DOĞRUYU BULAMAYIZ"
Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy ile Gaziantep'de Suriye'den PYD tarafından fırlatılan roketlerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ı yad ederek rahmet diledi. Yerlikaya, "Asıl gayemiz, evlatlarımızın iyi birer insan olarak yetişmelerini sağlamak. Biliyoruz ki; iyi insan olmadan;başarılı bir mühendis, başarılı bir doktor, başarılı bir girişimci, ya da başarılı bir hukukçu olmanın imkânı yok. Biliyoruz ki, iyi insan olmadan; yapılan yatırımlar, verilen emekler, gösterilen çabalar boşuna. Biliyoruz ki; ancak siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde evlatlarımızı doğrularla ihyâ, yeniliklerle inşa edebiliriz. Emek ve fedakârlıklarınızla nesillerimizi geleceğe hazırlayabiliriz. İnanıyorum ki, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında, dün olduğu gibi bugün de yarın da, iyi insan olacak evlatlarımız sizlerin ellerinde yetişecekler. Çünkü pusula yanlış yönü gösterirse, doğru yolu bulmamızın imkânı yok ki" dedi.
66 ÖĞRETMEN YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI
Yapılan konuşmaların ardından öğretmenlerden oluşan halk oyunları grupları çeşitli yörelere ait halkoyunları gösterilerini sergiledi. Program sonunda 66 öğretmen yemin ederek göreve başladı. Vali Yerlikaya, göreve yeni başlayan öğretmenleri tebrik ederek hatıra özçekimi yaptı.