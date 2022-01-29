İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması! Sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadeler yer almıştır. Konu tarafımızca titiz bir şekilde ele alınarak incelenmiş ve kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek görülmüştür. 112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre; 27.01.2022 saat 00.39.21'da "2 kişi vuruldu" açıklamalı ihbar personellerimiz tarafından alınmıştır.

Saat 00.41.25'te adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat: 00.47.04'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56.47'de olay yerinden ayrılmış ve Acıbadem İnt. Yeşilköy Hastanesine saat: 01.00.10'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır. Hastaya acil serviste 01.42'ye kadar müdahale edilmiş sonrasında EX kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39.21'den olay yerine ambulansımızın 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra olay yerine sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hasta kurtarılamamıştır. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."