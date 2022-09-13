Haberler Yaşam Haberleri İstanbul İSKİ suya zam mı geldi, birim fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İSKİ su faturası hesaplama
Giriş Tarihi: 13.9.2022 16:23

İstanbul İSKİ suya zam mı geldi, birim fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İSKİ su faturası hesaplama

Gelen son dakika haberine göre; İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldığı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar faturalara yansıyacak ücretleri hesaplamaya koyuldu. Buna göre; Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL oldu. Peki, İstanbul İSKİ suya zam mı geldi, birim fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul İSKİ su faturası hesaplama ekranı ve detaylar.

İstanbul İSKİ suya zam mı geldi, birim fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İSKİ su faturası hesaplama

İstanbul'da suya yeni zam haberi sonrası vatandaşlar detayları merak ediyor. Nisan ayında İstanbullunun suyuna yüzde 49.9 oranında zam yapan İBB yönetimi oy birliği ile alınan karar sonucunda suyun birim fiyatına yüzde 40,38 TL'lik zam yaptığını duyurdu. Peki, İstanbul İSKİ suya zam mı geldi, birim fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte su faturası hesaplama ekranı ve detaylar.

Mansur Yavaş suya yüzde 352 zam yaptı

İSTANBUL'DA SUYA YENİ ZAM!

İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.

YÜZDE HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul İSKİ suya zam mı geldi, birim fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İSKİ su faturası hesaplama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA