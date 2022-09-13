İstanbul İSKİ suya zam mı geldi, birim fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İSKİ su faturası hesaplama

İstanbul'da suya yeni zam haberi sonrası vatandaşlar detayları merak ediyor. Nisan ayında İstanbullunun suyuna yüzde 49.9 oranında zam yapan İBB yönetimi oy birliği ile alınan karar sonucunda suyun birim fiyatına yüzde 40,38 TL'lik zam yaptığını duyurdu. Peki, İstanbul İSKİ suya zam mı geldi, birim fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte su faturası hesaplama ekranı ve detaylar.