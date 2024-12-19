İstanbul- İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu, gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

ŞEHİR HATLARI BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Sis nedeniyle Şehir Hatlarında da bazı seferler iptal edildi. Yapılan açıklamada Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır denildi. İptal edilen seferler şöyle;Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı , 0720 Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Seferi

HAVA SICAKLIĞI İÇ VE BATI KESİMLERİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLA 5 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Yurt genelinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiği kaydedildi. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği İstanbul'da hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağı hava sıcaklığının ortalama 13 derece seyredeceği ve Pazar günü 8 dereceye kadar düşeceği kaydedildi.