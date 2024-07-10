İstanbul- İstanbul’da ’Bayğaralar’ uyuşturucu şebekesine operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bayğaralar' ismiyle bilinen uyuşturucu şebekesine mensup kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 5 Temmuz'da Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama' gibi suçlara karıştığı belirlenen suç örgütüne ait 9 ev, 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalandı.