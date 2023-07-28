Haberler Yaşam Haberleri İstanbul-İzmir otoyolunda feci kaza: 44 yaralı
Giriş Tarihi: 28.7.2023 12:16 Son Güncelleme: 28.7.2023 13:05

İstanbul-İzmir otoyolunda feci kaza: 44 yaralı

İstanbul İzmir otoyolu Balıkesir yakınlarında yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 40’ı yolcu toplam 44 kişi yaralandı. Otobüs şoförü ve muavinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İstanbul-İzmir otoyolunda feci kaza: 44 yaralı

İzmir yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olan Ayhan Karadeniz'in kullandığı yolcu otobüsü, Balıkesir'in Karesi ilçesi yakınlarında Sayit Güngör'ün kullandığı beton mikserine arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazayı görenler durumu hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 40'ı yolcu toplam 44 kişiye ilk müdahalelerini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü Ayhan Karadeniz ile aynı firmada muavin olarak çalışan Emir Metin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul-İzmir otoyolunda feci kaza: 44 yaralı
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