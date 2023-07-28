İstanbul-İzmir otoyolunda feci kaza: 44 yaralı

İzmir yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olan Ayhan Karadeniz'in kullandığı yolcu otobüsü, Balıkesir'in Karesi ilçesi yakınlarında Sayit Güngör'ün kullandığı beton mikserine arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazayı görenler durumu hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 40'ı yolcu toplam 44 kişiye ilk müdahalelerini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü Ayhan Karadeniz ile aynı firmada muavin olarak çalışan Emir Metin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.