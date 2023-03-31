İstanbul Kadıköy’de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından öldürüldü

İstanbul Anadolu İş Hakimi Necmi Arslan ile eşi Hande Arslan Kadıköy'de yaşadıkları evde sabah saatlerinde bulundukları sırada eşi evin 3.katından atladı. Yerde yatarken vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı.

HAKİM EVDE ÖLÜ BULUNDU

Polis ekipleri olay yerine gelerek hakim Necmi Arslan'a ulaşmaya çalıştı ancak kapıyı açan olmadı. Eve çilingir vasıtasıyla girildiğinde ise hakim Arslan ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Arslan'da darp izleri bulundu, yüzünde ise kan izi olduğu görüldü. Yerde de bir bıçak bulundu.

HAKİMİN EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Bilinci kapalı olarak yoğun bakıma kaldırılan eşinin kafasında ve kollarında kırıklar olduğu ve sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Nöbetçi savcı olay yerinde incelemelerini yaparken korkunç olaya dair soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ OLAY TÜYLERİ ÜRPERTTİ

Sabah 10.30 sularında meydana geldiği öğrenilen korkunç olayda, eşiyle kavga eden hakim Necmi Arslan'ın eşi Hande Arslan tarafından önce darp edilip sonrasında kızgın yağ dökülüp bıçaklanarak öldürüldüğü değerlendirmesi yapıldı. Korkunç cinayetin ardından kadın hakimin balkondan atlayarak intihar etmiş olduğu düşünülürken çiftin 3 yaşında bir çocuklarının olduğu ve hakimin Antalya'dan İstanbul merkez adliyesine, 2022 yılında da Anadolu Adliyesi'ne geldiği öğrenildi.