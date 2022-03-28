İstanbul Kadıköy’de korkunç manzara: 1 ölü 1 yaralı!

Kadıköy'de otomobilin lastiği patlayınca zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı | Video

Ekipler çalışmasını yaparken, karayolundaki araçlar da yavaşladı. Anıl Yıldırım'ın kullandığı 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki belediyeye ait kamyonete ve diğer otomobillere çarptı.