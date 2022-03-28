İstanbul Kadıköy’de korkunç manzara: 1 ölü 1 yaralı!

Kaza, 02.00 sıralarında Kadıköy Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EIU 299 plakalı otomobilin lastiği patlayınca yolun ortasında durmak zorunda kaldı. Bu sırada arkasından gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 34 CSZ 777 plakalı kamyonetleri ile durarak sürücüye yardım amacıyla yola duba yerleştirdi.
Kadıköy'de otomobilin lastiği patlayınca zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı | Video
Ekipler çalışmasını yaparken, karayolundaki araçlar da yavaşladı. Anıl Yıldırım'ın kullandığı 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki belediyeye ait kamyonete ve diğer otomobillere çarptı.