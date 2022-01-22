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Giriş Tarihi: 22.1.2022 13:18 Son Güncelleme: 22.1.2022 13:24

İstanbul kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent geneli Kartal Aydos Ormanı da beyaza büründü.

İstanbul'da gece başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Sabah işine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, karla örtülü araçlarını temizlerken, bazıları da yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı. Beyaza bürünen Kartal, Aydos Ormanı beyaza büründü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edeceği kaydedildi. İstanbul'un çevresinde kar manzaraları görülürken şehir merkezinde sadece çatılar ve çamlık alanlar kar altında kaldı. Kar yağışı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı da 2 derece ile 6 derece arasında kendini hissetirdi.

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İstanbul kar yağışı ile birlikte beyaza büründü
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