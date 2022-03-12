İstanbul kara teslim

Sibirya üzerinden Türkiye’ye giriş yapan kar yağışı İstanbul’da hayatı felç etti. Yurdun batısında etkili olan yağışlar nedeniyle 26 ilde okullar tatil edildi
Sibirya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde başlayarak tüm kenti beyaz örtüyle kapladı. Kentte aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı bir çok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu. Ara sokaklarda mahsur kalan araçlar vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.
İETT OTOBÜSÜ ÇİLESİ
Mesai için yola çıkanlar otobüs duraklarında beklerken, uzun süreden sonra yoğun kar yağışını gören çocuklar ve aileleri kartopu oynayarak o anın tadını çıkardı. Vatandaşların kendi araçları yerine toplu taşımayı tercih etmesi ise megakentteki trafiğin azalmasına neden oldu. Yollarda en büyük çileyi ise İETT otobüsündekiler yaşadı. Sarıyer'de İETT'ye ait iki otobüs kayarak kafa kafaya çarpıştı. 4 kişi yaralandı. Bağcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada şans eseri can kaybı olmadı. Fatih, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Pendik'te İETT otobüsleri ya yolda kaldı ya da kazaya neden oldu.
Cevizlibağ durağı istikametinde ilerleyen metrobüsün arızalanması nedeniyle Avcılar yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Yoğun yağış nedeniyle İstanbul'da 792 uçak seferi iptal edildi.
Otogarlardan otobüslerin çıkışlarına kontrollü şekilde izin veriliyor.
Yağışlar nedeniyle İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 83.71 oldu.
Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişleri durduruldu.
AVM'LER 12.00-19.00 ARASI AÇIK
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'daki AVM'lerin bugün saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.
26 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yurdun batısında etkili olan yağışlar nedeniyle 26 ilde eğitime ara verildi. Yurt genelinde kar yağışının pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Mustafa KAYA - Mustafa BAKIRHAN - Bulut YAMANDAĞ - Cevdet ÖZDEMİR - Ali ALTUNTAŞ - Tolga YANIK - Tuna ÇAM - Barış SAVAŞ - Saffet AZAK - Murat ŞENGÜL / SABAH