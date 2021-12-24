İstanbul Kartal’da silah sesleri: Boşanma davası sonrası ortalık karıştı!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Türk'ü, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Özkan Türk'ün tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, olay yerinde bulunan araç ve pompalı tüfek üzerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araç çekici yardımıyla polis merkezi otoparkına çekildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.