İstanbul Kartal’da terör operasyonu: İhraç edilen astsubay yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 2017 yılında terör örgütleriyle irtibatı buluduğu belirlenerek ihraç edilen astsubay Z.D. (45) Kartal'da gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde 2 adet sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, astsubay personel kimlik kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet fişek, 27 bin TL para, 4 telefon, 2 hard disk, 6 flaş bellek, 4 sim kart, hafıza kartı ve CD ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.