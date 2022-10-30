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Giriş Tarihi: 30.10.2022 09:57 Son Güncelleme: 30.10.2022 09:57

İstanbul Kartal'da terör operasyonu: İhraç edilen astsubay yakalandı!

İstanbul Kartal'da sıcak saatler yaşandı... 2017 yılında görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Z.D. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA
İstanbul Kartal’da terör operasyonu: İhraç edilen astsubay yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 2017 yılında terör örgütleriyle irtibatı buluduğu belirlenerek ihraç edilen astsubay Z.D. (45) Kartal'da gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde 2 adet sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, astsubay personel kimlik kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet fişek, 27 bin TL para, 4 telefon, 2 hard disk, 6 flaş bellek, 4 sim kart, hafıza kartı ve CD ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Kartal'da terör operasyonu: İhraç edilen astsubay yakalandı!
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