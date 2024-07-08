İstanbul Kocaeli sınırında korkutan yangın

İstanbul Kocaeli sınırında otluk alanda başlayan ve rüzgârın etkisiyle yayılarak bölgedeki çöplük alana sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangının fabrikalara ve buğday tarlasına ulaşmaması için ekiplerin çalışması sürüyor. İstanbul'un Tuzla ilçesi ile Kocaeli'nin Gebze ilçesi arasındaki otluk alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.



2.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Kocaeli ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevlerin çöplük alana sıçraması sonucunda bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yanan alanın fabrikalara ve buğday tarlasına sıçrama ihtimaline karşı ekipler büyük mücadele verdi. Yangın yaklaşık 2.5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken oldukça geniş bir alana yandı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.