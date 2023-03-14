Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Küçükçekemce'de geri dönüşüm deposunda yangın
Giriş Tarihi: 14.3.2023 01:37

İstanbul Küçükçekemce'de geri dönüşüm deposunda yangın

İstanbul Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, depoda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

DHA
İstanbul Küçükçekemce’de geri dönüşüm deposunda yangın

Yangın, Kanarya Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erenler Caddesi üzerindeki geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler deponun olduğu bahçedeki barakayı da sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan baraka ile depoya müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Öte yandan geri dönüşüm deposundan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde depodan ve barakalardan alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den PKK terör elebaşı Öcalan'a selam!
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Küçükçekemce'de geri dönüşüm deposunda yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA