İstanbul Küçükçekmece’de sokak ortasında çatışma: 1 yaralı, 6 gözaltı

Olay saat 18.00 sıralarında Muhebbet Kuşu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen H.K.(16) ve yanındaki 2 kişi, alacak verecek meselesinden husumetli oldukları bir kişiyi görünce yanındaki silahla ateş etti. Mermilerden kaçan ismi öğrenilemeyen kişi, akrabasının dükkanına sığındı. H.K. ve yanındakilerin dükkana doğru ateş etmeyi sürdürmesi üzerine, dükkanda bulunan başka bir kişi de tabanca ile ateş ederek karşılık verdi. Çatışma sırasında H.K. yaralanarak yaya olarak kaçtı. Yanındaki 2 kişi ise, bir otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olay yerinden 2 sokak ileriye giden H.K., burada bir binanın girişine saklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. H.K.'nin yerini tespit eden polis ekipleri, yaralanan şüpheliyi sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı dükkandaki 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.