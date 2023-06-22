İstanbul Kurban Bayramı’na hazır

Tüm İslam alemi ve ülkemizin büyük bir coşkuyla beklediği Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul, 28 Haziran Çarşamba günü idrak edeceğimiz bayrama hazırlıklarını tamamladı. Megakentte kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri belli olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı 3 ilçede (Pendik, Kağıthane, Gaziosmanpaşa) kurban kesim noktalarını yayınladı. Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde kurulan 120 çadırlık kurban pazarına çeşitli illerden küçük ve büyükbaş olmak üzere yaklaşık 6 bin kurbanlık getirildi. Kurbanlıklar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından da denetleniyor. Pazarlıkların ardından kurbanlıklarını satın alan vatandaşlara kesimhaneden sıra numaraları dağıtılıyor. Vatandaşlar kurbanlarını Belediye tarafından hazırlanan kesim noktalarında deneyimli kasaplara kestirebilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Zabıta, temizlik, ruhsat ve fen işlerine bağlı ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışarak alanın fiziki şartları ile ilgili çalışma yürütürken veterinerlik bürosu çalışanları da kurbanlıkları taşıyan kamyonların resmi evraklarını kontrol ederek alana girişine izin verecek" diye konuştu. Ümraniye Belediyesi de Anadolu yakasının en büyük kurban pazarı olan Hekimbaşı Kurban Satış ve Kesim Alaı'ndaki çalışmalarına hız verdi. Kurban sahipleriyle sohbet eden Ümraniye Belediye Başkanı Başkan İsmet Yıldırım, "Amacımız, vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak" dedi