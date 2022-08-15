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Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:56 Son Güncelleme: 15.8.2022 11:15

İstanbul Mali Polis sahte etiketçileri suçüstü yakaladı

İstanbul Mali Polisi; sahte etiketler basan iki kişiyi yakaladı. Farklı ürünlere ait 223 bin 190 sahte etiket ve etiket basma kalıpları ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul Mali Polis sahte etiketçileri suçüstü yakaladı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü ve Silivri İlçeleri'nde farklı ürünlere ait sahte etiketlerin basıldığı iki farklı adrese operasyon düzenledi. Sahte etiketleri satmayı hedefledikleri iddia edilen iki kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Mali Polis sahte etiketçileri suçüstü yakaladı | Video

Adreslerde yapılan aramalarda; tütün paketi ambalajı, dezenfektan etiketi, saç serumu etiketi, kolonya etiketi, motor yağı etiketi, şampuan etiketi olmak üzere farklı ürünlere ait toplamda 223 bin 190 adet sahte etiket ele geçirildi. Adreslerde ayrıca bandrol yapımında kullanılan 10 etiket kalıbı, temizlik ürünlerine ait 10 etiket kalıbı, üç adet metal alkol ürünü kalıbı, altı adet film etiket kalıbı, bir adet bilgisayar ve üç yazıcı da bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Mali Polis sahte etiketçileri suçüstü yakaladı
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