İstanbul Maltepe’de korkunç görüntü: Bariyerlere saplandı!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik, 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı...