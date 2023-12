İstanbul Maltepe’de korkunç görüntü: Bariyerlere saplandı!

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Maltepe mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Can Artuç'un kullandığı 34 DVH 346 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Can Artuç ile yolcu koltuğunda oturan Doğan Can Öksüz yaralandı.