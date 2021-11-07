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Giriş Tarihi: 7.11.2021 05:47

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu için İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Altunizade'den başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek olan maraton için saat 03.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

PARKUR ÜZERİNDEKİ TÜM YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Köprüyü kullanmak isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi. Parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

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İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı
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