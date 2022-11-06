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Giriş Tarihi: 6.11.2022 15:39 Son Güncelleme: 6.11.2022 16:05

İstanbul Maratonu tamamlandı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen maraton, 44'üncü kez gerçekleştirildi. Kadınlarda Etiyopyalı Sechale Dalasa, erkeklerde ise Kenyalı Robert Kipkemboi'nin kazandığı maraton her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul Maratonu tamamlandı

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bahreynli Marius Kimutai 2 saat 10 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Kenyalı Sila Kiptoo ise 2 saat 11 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde etti.

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa 2 sat 25 dakika 54 saniyelik dereceyle ilk sırada tamamladı. Etiyopyalı Melesech Tsegaye, 2 saat 29 dakika 1 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, aynı ülkeden Ethlemahu Sintayehu ise 2 saat 31 dakika 38 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
Parkuru erkeklerde 2 saat 20 dakika 23 saniyelik derecesiyle 16. sırada tamamlayan Mert Girmalegesse, Türk sporcular arasında zirvede yer aldı. Organizasyonu 2 saat 23 dakika 54 saniyelik süresiyle 19. sırada bitiren Yusuf Önal Türk atletler arasında ikinciliği, 2 saat 26 dakika 14 saniye ile 21. basamakta yer alan Üzeyir Söylemez ise üçüncülüğü elde etti.

Maratonu kadınlarda 2 saat 57 dakika 34 saniyelik derecesiyle 8. sırada tamamlayan Rümeysa Coşkun, Türk sporcular arasında en iyi derecenin sahibi oldu. Organizasyonu 3 saat 8 dakika 10 saniyelik derecesiyle 9. basamakta bitiren Zuhal Kaya, Türk atletler arasında ikinci, 3 saat 36 dakika 13 saniyelik süresiyle 19. olan Burcu Teberik de üçüncü sırada yer aldı.

Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı organizasyonda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, her yıl olduğu gibi renkli görüntülere sahne oldu. Kimi çocuğuyla geldi, kimi köpeğini yanına alıp köprüye koştu. Doğum günü kutlamaları da oldu, kahvaltı yapanlar da... Köprüde çay-kahve içenler de vardı, simidini Boğaz'a karşı yiyenler de oldu. Maratona 20 kiloluk kütükle katılan Mehmet Topyürek, "Ben yurt dışındaki maratonlarda da odunla konuştum. Derdim insanları güldürebilmek. Sıra dışı insanları bu şekilde tanıyabiliyorum" dedi. Bazı katılımcıların ise kostümlerle koşması dikkat çekti. Prenses kostümüyle, çocuklar için koştuğunu belirten İpek Çelenlioğlu, "Hayati risk taşıyan hastalıkları olan 3-18 yaşındaki çocuklar için koşuyorum. Buna dikkat çekmek için kostümle koşmaya karar verdim. Çocuklarımıza 'Prensesler de koşabilir, her istediğinizi yapabilirsiniz' mesajını vermek istedim" diye konuştu.

Protez bacağıyla koşan Recep Tula, "Çok güzel bir gün. Bu kadar kalabalığın içinde koşmak güzel hissettiriyor. Benim ilk koşu yarışım. Protez bacağımla koşuyorum. Benim için etkileyici bir tecrübe oldu" diye konuştu.

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İstanbul Maratonu tamamlandı
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