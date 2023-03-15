İstanbul Maratonu’nda birincilere 30 bin dolar ödül verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mart ayı 3'üncü oturumu Fatih Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplanan mecliste taşınmazların satışı ve İstanbul'da 2023 yılı içerisinde düzenlenecek müsabakalar için sporculara verilecek ödüllerin miktarı karara bağlandı.

İBB yönetimi Kartal'daki taşınmazın satışını isterken Hukuk Komisyonu dayanakları eksik olduğundan satış talebini müdürlüğe iade etti. Karar oy birliğiyle alınırken yönetim tarafından satışı istenen Bahçelievler'deki Kocasinan Mahallesi'ndeki 1545 ada 13 parsel satışı ise 'kentsel dönüşüm çalışmalarında ve riskli yapıların tasfiyesi işlemlerinde değerlendirilmesi' gerekçesiyle komisyon tarafından reddedildi. Komisyon kararı mecliste oy birliğiyle geçti.

Mecliste, komisyon raporları doğrultusunda Pendik Dolayoba ve Kurtköy Mahallesi, Eyüpsultan Esentepe Mahallesi, Ataşehir Yenisahra Mahallesi, Kağıthane Merkez, Gürsel ve Talatpaşa mahalleleri, Kartal Cevizli Mahallesi ile Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verildi. Şişli Paşa Mahallesi ve Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'ndeki taşınmazın imar barışına göre satışı onaylandı.

SPOR MÜSABAKALARI ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ

Meclis'te ayrıca, 45'inci İstanbul Maratonu, İstanbul Yarı Maratonu, İstanbul'u Koşuyorum Yarışları, Triathlon İstanbul Şampiyonası, Bisiklet Yarışları, Su Sporları Festivali, İstanbul Kürek Şampiyonası ve e-spor oyunlarında verilecek para ödülü miktarının belirlenmesi görüşüldü.

Bütün spor kategorilerinde toplam 2 milyon 834 bin lira, 470 bin dolar ve 6 bin 10 avronun kategorilere göre ödül olarak verilmesi teklif edildi. Bu kapsamda, 45'inci İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlar birincisine 30'ar bin dolar, ikincisine 15'er bin dolar, üçüncü olanlara ise 10'ar bin dolar, 30 Nisan'daki İstanbul Yarı Maratonu'nda, birincisine 15'er bin dolar, ikincisine 10'ar bin dolar, üçüncüsüne ise 8'er bin dolar ödül verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ODESSA'YA 41 JENERATÖR İLE 10 TOPLU TAŞIMA OTOBÜSÜ GÖNDERİLECEK

Ayrıca İstanbul ile kardeş şehir olan Ukrayna'nın Odessa Belediyesine savaş ve olağanüstü koşullar nedeniyle AFAD Başkanlığı aracılığıyla 41 jeneratör ile 10 toplu taşıma otobüsünün gönderilmesine onay verildi.