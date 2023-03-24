İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli 10 ilde "Sahte Altın" şebekesine operasyon düzenledi. İstanbul, Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt'te çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Sahte altın imal ederek piyasaya süren ve kuyumcuları bir milyon lira dolandıran şebekenin 34 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin bakır bilezik, kolye ve küpeler üzerine solüsyon başta olmak üzere çeşitli kimyasal maddeler kullanarak altın kaplama yaptıkları ve imal ettikleri sahte altınları "Aile" görünümlü şebeke üyesi çiftler aracılığıyla satarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.