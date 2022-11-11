Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 3 ilde Hac dolandırıcılığı operasyonu: Gözaltılar var
Giriş Tarihi: 11.11.2022 10:59 Son Güncelleme: 11.11.2022 11:34

İstanbul merkezli 3 ilde Hac dolandırıcılığı operasyonu: Gözaltılar var

Hac/umre hizmeti sunan bazı firmaların vatandaşların bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları, sonrasında sahte feragat dilekçeleriyle kontenjan elde ederek yedek listeden yönlendirilen gerçek hacılara fahiş fiyat uyguladıkları, sahte kayıtların diyanet personeliyle irtibatlı şekilde yapıldığı tespit edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişince de tespitler doğrulandı. Tespit edilen firma yetkililerine operasyon yapıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul merkezli 3 ilde Hac dolandırıcılığı operasyonu: Gözaltılar var

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Hac/umre hizmeti sunan bazı firmaların hac ibadetinde haksız kontenjan elde etme adına vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Yapılan tespit sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haksız kontenjan elde etme adına kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları akabinde sahte feragat dilekçeleriyle kontenjan elde ederek yedek listeden yönlendirilen gerçek hacılara fahiş fiyat uyguladıkları, ayrıca sahte kayıtların diyanet personeliyle irtibatlı şekilde yapıldığı tespit edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişince de tespitler doğrulandı.

FİRMA YETKİLİLERİNE GÖZALTI

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hakkında ıslak imzalı sahte dilekçe yazılan 112 mağdur vatandaşın beyanında hac/umre kaydından haberlerinin olmadığı ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan ettikleri görüldü. Şahısların alınan imza/yazı örnekleriyle, sahte dilekçeler bilirkişi incelemesine tabi tutulduğunda tamamının sahte olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde şüpheli firma yetkilisi toplam 14 şahsa yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel belgede Sahtecilik suçunu işleyen 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul merkezli 3 ilde Hac dolandırıcılığı operasyonu: Gözaltılar var
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