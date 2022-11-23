İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Polis, bu sabah şüphelilerin İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Yalova'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Polis firari şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.