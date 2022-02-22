Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.2.2022 09:00 Son Güncelleme: 22.2.2022 09:41

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 12 gözaltı

AA
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 12 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 zanlıdan birinin farklı soruşturmadan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Firari 1 kişinin ise yakalanmasına çalışıyor.

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İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 12 gözaltı
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