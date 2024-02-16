İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 2012 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na hazırlanan Farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte müzahir kişilerle örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların operasyonel hatlar kullanarak iletişime geçtiklerini tespit etti. Mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlendi. HTS analizleri sonucunda, haklarında ifade ile beyan bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunan 10 şüpheli tespit edildi. 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.